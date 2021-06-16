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В Україні спростили виплату компенсацій медикам

Аня Мартинюк 16 червня 2021, 10:17
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В Україні спростили виплату компенсацій медикам

Стало відомо, що змінилося. 

Новину передає «Преса України».

З 16 червня в Україні діє спрощена процедура виплат COVID-компенсацій медпрацівникам. Так, відповідний закон набув чинності й документ був опублікований у виданні «Голос України».

Нагадаємо, мова йде про страхові виплати медикам, які отримали інвалідність внаслідок коронавірусної хвороби. Закон усуває прив'язку до календарного року. Раніше страхова виплата проводилася в разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Бюджетний кодекс визначає період календарного року з 1 січня по 31 грудня.

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