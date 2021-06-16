В Україні спростили виплату компенсацій медикам

В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих 09:09
Євро-2020: Перед матчем Франція - Німеччина на полі з'явився парашутний десант 08:34
Украина - Северная Македония: анонс и прогноз на матч от Париматч 18:47
Зеленський запропонував відкривати на вокзалах кінотеатри 14:04
У Черкасах жінка-юрист продавала підроблені результати ПЛР-тестів 12:21
Віряни передали ВРУ законопроекти про скасування дискримінації УПЦ 11:37
Євро-2020: Кріштіану Роналду демонстративно відсунув від себе Coco-Cola 10:55
«Слуги народу» підтримають Зеленського на другий термін президентства 14:03
Озвучена ймовірна зарплата викладачів президентського університету 13:45
Стало відомо, що змінилося.
Новину передає «Преса України».
З 16 червня в Україні діє спрощена процедура виплат COVID-компенсацій медпрацівникам. Так, відповідний закон набув чинності й документ був опублікований у виданні «Голос України».
Нагадаємо, мова йде про страхові виплати медикам, які отримали інвалідність внаслідок коронавірусної хвороби. Закон усуває прив'язку до календарного року. Раніше страхова виплата проводилася в разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Бюджетний кодекс визначає період календарного року з 1 січня по 31 грудня.
09:09: В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих
08:34: Євро-2020: Перед матчем Франція - Німеччина на полі з'явився парашутний десант
18:47: Украина - Северная Македония: анонс и прогноз на матч от Париматч
14:04: Зеленський запропонував відкривати на вокзалах кінотеатри
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.