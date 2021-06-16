Долар послабив позиції відносно гривні

Аня Мартинюк 16 червня 2021, 09:40

Іноземні валюти знову здешевіли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 червня, НБУ представив курс гривні до долара та євро. Так, долар коштує 26,92 грн, що менше від попереднього встановленого банком курсу на 7 копійок. Євро коштує 32,61 гривень, що менше від попереднього встановленого банком курсу на 9 копійок.

Готівкові курси валют змінилися наступним чином:

Купівля долара проходить за 26,86 грн, продаж за 27,08 грн. Купівля євро проходить за 32,48 грн, продаж за 32,85 грн.