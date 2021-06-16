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Разом з тим побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що уже другий день поспіль кількість нових заражених на коронавірус в Україні коливається близько 1 000 осіб. Тим часом у світі кількість випадків інфікування наближається до 177 мільйонів.
Так, за минулу добу в Україні виявили 1 014 нових хворих. Серед нових заражених 46 дітей і 23 медпрацівника.
«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Київській області (75 осіб), Харківській області (64), Дніпропетровській області (55) та Херсонській області (53)», - йдеться у повідомленні.
На жаль, 78 пацієнтів померли. Одужали за останню добу 4 802 українця.
09:09: В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих
08:34: Євро-2020: Перед матчем Франція - Німеччина на полі з'явився парашутний десант
18:47: Украина - Северная Македония: анонс и прогноз на матч от Париматч
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