Євро-2020: Перед матчем Франція - Німеччина на полі з'явився парашутний десант

Аня Мартинюк 16 червня 2021, 08:34

Активіст представляв «Грінпіс».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 червня, стало відомо, що у Мюнхені перед матчем Євро-2020 Франція-Німеччина з’явився активіст міжнародної екологічної організації «Грінпіс». Він пролетів над уболівальниками на парашуті, після цього приземлився на полі.

На парашуті майорів напис «Позбудься нафти! Грінпіс». Уболівальники дуже здивувалися такому ходу подій, адже активіст пронісся прямо над їх головами. Трюк був доволі небезпечним.