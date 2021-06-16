В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих 09:09
Євро-2020: Перед матчем Франція - Німеччина на полі з'явився парашутний десант 08:34
Украина - Северная Македония: анонс и прогноз на матч от Париматч 18:47
Зеленський запропонував відкривати на вокзалах кінотеатри 14:04
У Черкасах жінка-юрист продавала підроблені результати ПЛР-тестів 12:21
Віряни передали ВРУ законопроекти про скасування дискримінації УПЦ 11:37
Євро-2020: Кріштіану Роналду демонстративно відсунув від себе Coco-Cola 10:55
«Слуги народу» підтримають Зеленського на другий термін президентства 14:03
Озвучена ймовірна зарплата викладачів президентського університету 13:45
Активіст представляв «Грінпіс».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 червня, стало відомо, що у Мюнхені перед матчем Євро-2020 Франція-Німеччина з’явився активіст міжнародної екологічної організації «Грінпіс». Він пролетів над уболівальниками на парашуті, після цього приземлився на полі.
На парашуті майорів напис «Позбудься нафти! Грінпіс». Уболівальники дуже здивувалися такому ходу подій, адже активіст пронісся прямо над їх головами. Трюк був доволі небезпечним.
09:09: В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих
08:34: Євро-2020: Перед матчем Франція - Німеччина на полі з'явився парашутний десант
18:47: Украина - Северная Македония: анонс и прогноз на матч от Париматч
14:04: Зеленський запропонував відкривати на вокзалах кінотеатри
13:21: Дощі накриють усю Україну
12:21: У Черкасах жінка-юрист продавала підроблені результати ПЛР-тестів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.