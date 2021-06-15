Украина - Северная Македония: анонс и прогноз на матч от Париматч

zmxn 15 червня 2021, 18:47

В четверг программу игрового дня на Евро-2020 откроет поединок между сборными Украины и Серверной Македонии. Это будет второй матч на чемпионате Европы для Украины и Северной Македонии. Не исключено, что именно он решит, сохранят ли обе команды свои шансы на выход в плей-офф. Детально коэффициенты на этот матч можно увидеть на https://parimatch.kz/ru/events/ukraine-north-macedonia-5841555/1. Там есть из чего выбрать.

Как стартовали

Украинцы показали себя с хорошей стороны, особенно в атаке, и были близки к тому, чтобы спасти практически проигранный матч против Нидерландов. Подопечные Шевченко проигрывали 0:2 оп ходу матча и при это голландцы полностью контролировали игру на поле, но два гола сборной перевернули все с ног на голову. Однако ошибки в обороне украинской сборной позволила Нидерландам забить еще один гол и выиграть встречу 3:2.

Македония сыграла неплохо с Австрией, но однозначное поражение команды произошло из-за больших ошибок в защите, а также из-за того, что футболисты использовались хорошие ситуации, которые были у балканской команды в этом матче. По статистике команда явно была хуже соперника - исторический первый гол Македонии на большом футбольном празднике забил никто иной, как Горан Пандев – фактически уже легенда сборной.

История противостояний

Это будет первый очный матч для обеих команд. Пока что у них не было возможности встретиться лицом к лицу, поэтому матч обещает быть еще более интересным.

Мнение букмекеров Париматч

Победа Украины – 1,64

Ничья – 3,85

Победа Северной Македонии – 6.40

Прогноз

Больше 2 голов в матче (1.55) Украина впечатлила не только красивыми голами, но и смелой игрой в матче с Нидерландами. Конечно, у такого подхода есть и недостатки, и здесь в первую очередь стоит отметить шаткую игру в защите, которая в основном и позволила сопернику отличиться трижды. Культура игры вроде бы на стороне подопечных Шевченко, но Македония точно не сдастся. У дебютантов Евро-2020 были свои моменты в матче с Австрией, и они обязательно будут бороться с Украиной. В матче должно быть интересно, поэтому здесь мы делаем ставку на несколько голов, со страховкой на случай того, что может произойти только два взятия ворот за весь поединок. Можно рискнуть и поставить больше 2.5 гола, там коэффициент уже лучше – 2.1.