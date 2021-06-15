Зеленський запропонував відкривати на вокзалах кінотеатри

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Все через те, що Укрзалізниця – банкрут.
Новину передає «Преса України».
Український президент Володимир Зеленський виступив ініціатором переобладнання вокзалів під кінотеатри. Про це розповів Андрій Павловський.
Так, Зеленський вважає, що Укрзалізниця є банкрутом з боргами в сотні мільйонів доларів. Тому президент вірить, що передача вокзалів в концесію приватним організаціям – це хороша ідея, адже останні налагодять там роботу магазинів, кафе, кінотеатрів.
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12:21: У Черкасах жінка-юрист продавала підроблені результати ПЛР-тестів
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10:55: Євро-2020: Кріштіану Роналду демонстративно відсунув від себе Coco-Cola
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