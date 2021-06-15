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Зеленський запропонував відкривати на вокзалах кінотеатри

Аня Мартинюк 15 червня 2021, 14:04
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Зеленський запропонував відкривати на вокзалах кінотеатри

Все через те, що Укрзалізниця – банкрут.  

Новину передає «Преса України».

Український президент Володимир Зеленський виступив ініціатором переобладнання вокзалів під кінотеатри. Про це розповів Андрій Павловський.

Так, Зеленський вважає, що Укрзалізниця є банкрутом з боргами в сотні мільйонів доларів. Тому президент вірить, що передача вокзалів в концесію приватним організаціям – це хороша ідея, адже останні налагодять там роботу магазинів, кафе, кінотеатрів.

 

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