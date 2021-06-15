Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • НБУ опустив долар нижче 27 гривень
  • Зеленський подякував лідерам G7 за підтримку України
  • Пентагон виділить Україні $150 млн військової допомоги

Ганьба: Вірастюк розповів про початок роботи у ВРУ

Аня Мартинюк 15 червня 2021, 13:45
Версія для друку
Ганьба: Вірастюк розповів про початок роботи у ВРУ

День виявився незвичним.

Новину передає «Преса України».

Новоспечений нардеп від фракції «Слуга народу» Василь Вірастюк сьогодні, 15 червня, зачитав присягу. Депутати скандували йому «Ганьба!». 

«Перший день для мене досить незвичний. Ні для кого не секрет, що я в новій для себе сфері, тому потрібно зрозуміти, що і як працює, куди вставляти картку - це все мені пояснили мої колеги», - заявив він.

Вірастюк додав, що вигуки в його бік лише куражать його.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції