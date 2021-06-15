Ганьба: Вірастюк розповів про початок роботи у ВРУ

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День виявився незвичним.
Новину передає «Преса України».
Новоспечений нардеп від фракції «Слуга народу» Василь Вірастюк сьогодні, 15 червня, зачитав присягу. Депутати скандували йому «Ганьба!».
«Перший день для мене досить незвичний. Ні для кого не секрет, що я в новій для себе сфері, тому потрібно зрозуміти, що і як працює, куди вставляти картку - це все мені пояснили мої колеги», - заявив він.
Вірастюк додав, що вигуки в його бік лише куражать його.
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12:21: У Черкасах жінка-юрист продавала підроблені результати ПЛР-тестів
11:37: Віряни передали ВРУ законопроекти про скасування дискримінації УПЦ
10:55: Євро-2020: Кріштіану Роналду демонстративно відсунув від себе Coco-Cola
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