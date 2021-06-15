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Свіжий прогноз погоди представила Наталія Діденко.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 16 червня у більшості областей країни стовпчики термометрів покажуть +22+27 градусів.
«Свіжіші хвилі - на Заході України, у Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму, +20+23 градуси. У Карпатах "нуля" й снігу вже не буде, проте в горах очікується +8+14 градусів, на високогір'ї, звичайно, холодніше, +5+11 градусів», - додала вона.
У Києві +25, +26 градусів. На всій території країни пройдуть дощі.
13:21: Дощі накриють усю Україну
12:21: У Черкасах жінка-юрист продавала підроблені результати ПЛР-тестів
11:37: Віряни передали ВРУ законопроекти про скасування дискримінації УПЦ
10:55: Євро-2020: Кріштіану Роналду демонстративно відсунув від себе Coco-Cola
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