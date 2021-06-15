Дощі накриють усю Україну

Аня Мартинюк 15 червня 2021, 13:21

Свіжий прогноз погоди представила Наталія Діденко.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 16 червня у більшості областей країни стовпчики термометрів покажуть +22+27 градусів.

«Свіжіші хвилі - на Заході України, у Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму, +20+23 градуси. У Карпатах "нуля" й снігу вже не буде, проте в горах очікується +8+14 градусів, на високогір'ї, звичайно, холодніше, +5+11 градусів», - додала вона.

У Києві +25, +26 градусів. На всій території країни пройдуть дощі.