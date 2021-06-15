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Розпускати сьогодні Раду немає сенсу - Зеленський

Аня Мартинюк 15 червня 2021, 12:52
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Розпускати сьогодні Раду немає сенсу - Зеленський

Також він висловив впевненість у своїй партії «Слуга народу». 

Новину передає «Преса України».

Український президент Володимир Зеленський повідомив в ході форуму Україна 30, що розпускати ВРУ немає сенсу.

«Я вважаю, що сьогодні Україні потрібна стабільність, тому і закони є такі – деолігархічні або закон про референдум, коли можна спокійно вирішувати питання. Тому є і закон про зняття недоторканності і закон про імпічмент. Все повинно регулюватися на законодавчому рівні... Я вважаю, що розпускати сьогодні Верховну Раду немає сенсу з точки зору стабільності», - заявив президент. 

Також він наголосив, що впевнений в своїй політичній силі «Слуга народу». Зеленський додав, що у разі, якщо законодавці вирішать перетворитися на бізнесменів,  він очікуватиме на підтримку суспільства. Також він запевнив, що має «план Б».

 

  

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