Розпускати сьогодні Раду немає сенсу - Зеленський

Аня Мартинюк 15 червня 2021, 12:52

Також він висловив впевненість у своїй партії «Слуга народу».

Новину передає «Преса України».

Український президент Володимир Зеленський повідомив в ході форуму Україна 30, що розпускати ВРУ немає сенсу.

«Я вважаю, що сьогодні Україні потрібна стабільність, тому і закони є такі – деолігархічні або закон про референдум, коли можна спокійно вирішувати питання. Тому є і закон про зняття недоторканності і закон про імпічмент. Все повинно регулюватися на законодавчому рівні... Я вважаю, що розпускати сьогодні Верховну Раду немає сенсу з точки зору стабільності», - заявив президент.

Також він наголосив, що впевнений в своїй політичній силі «Слуга народу». Зеленський додав, що у разі, якщо законодавці вирішать перетворитися на бізнесменів, він очікуватиме на підтримку суспільства. Також він запевнив, що має «план Б».