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У Черкасах жінка-юрист продавала підроблені результати ПЛР-тестів

Аня Мартинюк 15 червня 2021, 12:21
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У Черкасах жінка-юрист продавала підроблені результати ПЛР-тестів

З ними українці вирушували за кордон. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, стало відомо, що співробітниками СБУ була виявлена в Черкасах схема фальсифікацій результатів ПЛР-тестів. Організаторкою була жінка-юрист. За її допомогою щомісяця вироблялося до 100 підроблених довідок з негативним результатом тесту на коронавірус. Серед них й іноземного зразка.

Готові довідки замовникам передавали в кафе. Щомісяця організована злочинна група заробляла майже 100 тисяч гривень.

Вирішується питання про повідомлення правопорушникам про підозру в рамках кримінального провадження за ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України. Зловмисникам загрожує до 5 років в’язниці.

 

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