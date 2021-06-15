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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 червня, стало відомо, що співробітниками СБУ була виявлена в Черкасах схема фальсифікацій результатів ПЛР-тестів. Організаторкою була жінка-юрист. За її допомогою щомісяця вироблялося до 100 підроблених довідок з негативним результатом тесту на коронавірус. Серед них й іноземного зразка.
Готові довідки замовникам передавали в кафе. Щомісяця організована злочинна група заробляла майже 100 тисяч гривень.
Вирішується питання про повідомлення правопорушникам про підозру в рамках кримінального провадження за ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України. Зловмисникам загрожує до 5 років в’язниці.
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12:21: У Черкасах жінка-юрист продавала підроблені результати ПЛР-тестів
11:37: Віряни передали ВРУ законопроекти про скасування дискримінації УПЦ
10:55: Євро-2020: Кріштіану Роналду демонстративно відсунув від себе Coco-Cola
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