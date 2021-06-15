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Віряни передали ВРУ законопроекти про скасування дискримінації УПЦ

Аня Мартинюк 15 червня 2021, 11:37
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Віряни передали ВРУ законопроекти про скасування дискримінації УПЦ

Також під Офісом президента провели молитву.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, біля ВРУ пройшла акція збоку вірян УПЦ. Вони передали депутатам звернення з закликом «зупинити гоніння на Українську православну церкву і законопроекти, які повинні скасувати дискримінуючі УПЦ закони».

Далі учасники акції пішли до Офісу президента, щоб передати звернення та напрацьовані законопроекти українському лідеру.

Варто зазначити, що до звернення віряни додали мільйон підписів, зібрані у всіх парафіях УПЦ.

 

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