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Й порадив пити чисту воду.
Новину передає «Преса України».
14 червня ввечері відомий футболіст Кріштіану Роналду, виступаючи на прес-конференції Євро-2020, відсунув від себе подалі пляшки з напоєм Coco-Cola, який є спонсором Чемпіонату Європи по футболу.
???????? Cristiano Ronaldo wasn't pleased with the bottles of coke at his press conference and shouted 'drink water!'...#POR | #CR7 pic.twitter.com/QwKeyKx2II— The Sportsman (@TheSportsman) June 14, 2021
36-річна знаменитість раніше заявляла, що його дратує, коли син п’є газовані напої. Забираючи зі столу Coco-Cola з помітною зневагою, він промовив португальською «Пийте воду!».
11:37: Віряни передали ВРУ законопроекти про скасування дискримінації УПЦ
10:55: Євро-2020: Кріштіану Роналду демонстративно відсунув від себе Coco-Cola
14:03: «Слуги народу» підтримають Зеленського на другий термін президентства
13:45: Озвучена ймовірна зарплата викладачів президентського університету
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