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Євро-2020: Кріштіану Роналду демонстративно відсунув від себе Coco-Cola

Аня Мартинюк 15 червня 2021, 10:55
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Євро-2020: Кріштіану Роналду демонстративно відсунув від себе Coco-Cola

Й порадив пити чисту воду.

Новину передає «Преса України».

14 червня ввечері відомий футболіст Кріштіану Роналду, виступаючи на прес-конференції Євро-2020, відсунув від себе подалі пляшки з напоєм Coco-Cola, який є спонсором Чемпіонату Європи по футболу.

36-річна знаменитість раніше заявляла, що його дратує, коли син п’є газовані напої. Забираючи зі столу Coco-Cola з помітною зневагою, він промовив португальською «Пийте воду!».

 

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