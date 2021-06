Євро-2020: Кріштіану Роналду демонстративно відсунув від себе Coco-Cola

Й порадив пити чисту воду.

Новину передає «Преса України».

14 червня ввечері відомий футболіст Кріштіану Роналду, виступаючи на прес-конференції Євро-2020, відсунув від себе подалі пляшки з напоєм Coco-Cola, який є спонсором Чемпіонату Європи по футболу.

???????? Cristiano Ronaldo wasn't pleased with the bottles of coke at his press conference and shouted 'drink water!'...#POR | #CR7 pic.twitter.com/QwKeyKx2II