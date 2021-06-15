З’явився доказ роману Дженіфер Лопес з Беном Афлеком

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Папараці зняли відео.
Новину передає «Преса України».
Американські ЗМІ представили відео, на якому суперзірка Дженіфер Лопес цілується зі своїм колишнім обранцем Беном Афлеком. Як відомо, пара була у відносинах 20 років тому.
Знімки пари з’явилися у «Нью-Йорк Пост». На них видно актора та співачку у шикарному суші-ресторані Малібу "Нобу", що на заході від Лос-Анджелеса.
Представники 51-річної Лопес відмовились коментувати фото та відеодокази.
14:03: «Слуги народу» підтримають Зеленського на другий термін президентства
13:45: Озвучена ймовірна зарплата викладачів президентського університету
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