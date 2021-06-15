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З’явився доказ роману Дженіфер Лопес з Беном Афлеком

Аня Мартинюк 15 червня 2021, 10:14
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З’явився доказ роману Дженіфер Лопес з Беном Афлеком

Папараці зняли відео. 

Новину передає «Преса України».

Американські ЗМІ представили відео, на якому суперзірка Дженіфер Лопес цілується зі своїм колишнім обранцем Беном Афлеком. Як відомо, пара була у відносинах 20 років тому.

Знімки пари з’явилися у «Нью-Йорк Пост». На них видно актора та співачку у шикарному суші-ресторані Малібу "Нобу", що на заході від Лос-Анджелеса.

Представники 51-річної Лопес відмовились коментувати фото та відеодокази.

 

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