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У співака Віктора Павліка народився син

Аня Мартинюк 15 червня 2021, 09:43
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У співака Віктора Павліка народився син

Сина йому народила Катерина Реп'яхова.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, стало відомо, що український співак Віктор Павлік в четвертий раз став батьком. Сина йому народила нова наречена Катерина Реп'яхова. Для останньої це перша дитина. 

Хлопчика назвали Михайлом. Про це Павлік повідомив у соцмережі.

«Сьогодні, 15 червня 2021 року. О 2.40, Михасик Павлик. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!», - зазначив виконавець.

Як відомо, Віктор Павлік та Катерина Реп’яхова одружилися в 2020 році. 

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