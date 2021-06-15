У співака Віктора Павліка народився син

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Сина йому народила Катерина Реп'яхова.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 червня, стало відомо, що український співак Віктор Павлік в четвертий раз став батьком. Сина йому народила нова наречена Катерина Реп'яхова. Для останньої це перша дитина.
Хлопчика назвали Михайлом. Про це Павлік повідомив у соцмережі.
«Сьогодні, 15 червня 2021 року. О 2.40, Михасик Павлик. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!», - зазначив виконавець.
Як відомо, Віктор Павлік та Катерина Реп’яхова одружилися в 2020 році.
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