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НБУ опустив долар нижче 27 гривень

Аня Мартинюк 15 червня 2021, 09:07
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НБУ опустив долар нижче 27 гривень

Євро теж здешевіло.

Новину передає «Преса України».

Національний банк України встановив курс гривні до долара та євро на 15 червня. Вперше за 2021 рік американська валюта опустилася нижче психологічної позначки в 27 гривень. Так, долар коштує 26,99 грн, що менше від попереднього встановленого банком курсу на 5 копійок.

Офіційний курс гривні до євро становить 33,70 грн, що менше від попереднього курсу на 9 копійок.

Готівкові курси валют наступні:

Купівля долара проходить за 26,87 грн, продаж за 27,10 грн.

Купівля євро проходить за 32,49 грн, продаж за 32,88 грн.

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