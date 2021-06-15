НБУ опустив долар нижче 27 гривень

Аня Мартинюк 15 червня 2021, 09:07

Євро теж здешевіло.

Новину передає «Преса України».

Національний банк України встановив курс гривні до долара та євро на 15 червня. Вперше за 2021 рік американська валюта опустилася нижче психологічної позначки в 27 гривень. Так, долар коштує 26,99 грн, що менше від попереднього встановленого банком курсу на 5 копійок.

Офіційний курс гривні до євро становить 33,70 грн, що менше від попереднього курсу на 9 копійок.

Готівкові курси валют наступні:

Купівля долара проходить за 26,87 грн, продаж за 27,10 грн.

Купівля євро проходить за 32,49 грн, продаж за 32,88 грн.