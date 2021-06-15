НБУ опустив долар нижче 27 гривень

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Євро теж здешевіло.
Новину передає «Преса України».
Національний банк України встановив курс гривні до долара та євро на 15 червня. Вперше за 2021 рік американська валюта опустилася нижче психологічної позначки в 27 гривень. Так, долар коштує 26,99 грн, що менше від попереднього встановленого банком курсу на 5 копійок.
Офіційний курс гривні до євро становить 33,70 грн, що менше від попереднього курсу на 9 копійок.
Готівкові курси валют наступні:
Купівля долара проходить за 26,87 грн, продаж за 27,10 грн.
Купівля євро проходить за 32,49 грн, продаж за 32,88 грн.
14:03: «Слуги народу» підтримають Зеленського на другий термін президентства
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