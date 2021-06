Екологічне лихо - У США згорів хімічний завод

Людей терміново евакуювали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, стало відомо, що в американському місті Роктон, штат Іллінойс, сталась масштабна пожежа на хімічному заводі компанії Chemtool Inc. Тут займалися виробництвом різних мастильних матеріалів, металообробної рідини і чистячих засобів.

В результаті була проведена евакуація людей, які жили поруч з заводом. Вогонь спалахнув близько 7:30 ранку за місцевим часом. Відомо, що співробітники заводу не постраждали. Однак є ризик потрапляння в річку Рок води, що використовувалась для гасіння пожежі, а це може призвести до екологічної катастрофи.

#UPDATE: Drone footage from the fire at the Chemtool facility in Rockton. (Courtesy: Karl Hoffman) pic.twitter.com/nvctAGjOav