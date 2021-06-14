«Слуги народу» підтримають Зеленського на другий термін президентства

Аня Мартинюк 14 червня 2021, 14:03

Якщо той балотуватиметься.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 червня, стало відомо, що керівництво партії і парламентської фракції «Слуга народу» виступає за те, щоб чинний лідер країни Володимир Зеленський балотувався на другий президентський термін.

«Нашу позицію вже всі, напевно, знають. Ми не проти, щоб Зеленський балотувався на другий термін - ми за. Рішення має бути його особисте», - прокоментував Олександр Корнієнко.

За його словами, усі розуміють, що за один президентський термін виконати усі обіцянки неможливо.