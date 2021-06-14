Озвучена ймовірна зарплата викладачів президентського університету

Аня Мартинюк 14 червня 2021, 13:45

Їм хочуть платити близько 4 тисяч доларів.

Новину передає «Преса України».

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні буде створено президентський університет, де зарплата викладачів становитиме від 4 тисяч доларів або євро.

За словами Шкарлета, спочатку потрібно написати концепцію.

«Коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча б для кращих повинні виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча б стартувати з цього. Але це будуть кращі, які здатні», - прокоментував Шкарлет.

Нагадаємо, створення президентського університету, де готуватимуть фахівців в провідних галузях науки, анонсував президент України Володимир Зеленський.