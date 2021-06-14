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Їм хочуть платити близько 4 тисяч доларів.
Новину передає «Преса України».
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні буде створено президентський університет, де зарплата викладачів становитиме від 4 тисяч доларів або євро.
За словами Шкарлета, спочатку потрібно написати концепцію.
«Коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча б для кращих повинні виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча б стартувати з цього. Але це будуть кращі, які здатні», - прокоментував Шкарлет.
Нагадаємо, створення президентського університету, де готуватимуть фахівців в провідних галузях науки, анонсував президент України Володимир Зеленський.
14:03: «Слуги народу» підтримають Зеленського на другий термін президентства
13:45: Озвучена ймовірна зарплата викладачів президентського університету
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