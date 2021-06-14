«Всеукраїнська школа онлайн» вже налічує 1800 уроків

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Міністр освіти і науки України вважає, що онлайн школа пропонує повноцінне навчання.
Новину передає «Преса України».
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що освітня платформа "Всеукраїнська школа онлайн" уже має 1800 відеоуроків.
«11 грудня ми запустили "Всеукраїнську школу онлайн", яка в повному форматі повинна бути розрахована на 3,5 тисячі уроків за шкільною програмою 5-11 класів. На сьогодні вже відвантажено 1800 уроків. І йде активна зйомка всіх інших. У нас сьогодні більше ніж 160 тисяч користувачів школи онлайн. Більше 110 країн світу підключені, в тому числі не тільки Україна, але й інші країни, вчителі або учні яких готові підключитися і за освітніми програмами українським», - зазначив Шкарлет.
За його словами, "Всеукраїнська школа онлайн" пропонує повноформатне дистанційне навчання.
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