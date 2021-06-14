Зеленський подякував лідерам G7 за підтримку України

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Позиція країн Великої сімки щодо РФ також незмінна.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Офісу президента України Володимира Зеленського зазначили, що український лідер вітає підтримку незалежності та суверенітету України збоку держав.
Як відомо в фінальному комюніке лідери G7 заявили про "підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах". Також лідери Великої сімки закликали РФ послабити напруженість і діяти у відповідності зі своїми міжнародними зобов'язаннями.
«Ми твердо залишаємося на позиції, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником», - зазначено в комюніке.
Кремлю в черговий раз наголосили на необхідності відвести війська і озброєння від українського кордону. Ще одна вимога – зменшити їх концентрацію у Криму.
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