Зеленський подякував лідерам G7 за підтримку України

Аня Мартинюк 14 червня 2021, 09:38

Позиція країн Великої сімки щодо РФ також незмінна.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Офісу президента України Володимира Зеленського зазначили, що український лідер вітає підтримку незалежності та суверенітету України збоку держав.

Як відомо в фінальному комюніке лідери G7 заявили про "підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах". Також лідери Великої сімки закликали РФ послабити напруженість і діяти у відповідності зі своїми міжнародними зобов'язаннями.

«Ми твердо залишаємося на позиції, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником», - зазначено в комюніке.

Кремлю в черговий раз наголосили на необхідності відвести війська і озброєння від українського кордону. Ще одна вимога – зменшити їх концентрацію у Криму.