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Син Чапкіса озвучив причину смерті батька

Аня Мартинюк 14 червня 2021, 09:03
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Син Чапкіса озвучив причину смерті батька

Відомого хореографа не стало 13 червня.

Новину передає «Преса України».

Грег Чапкіс, син відомого хореографа Григорія Чапкіса, повідомив журналістам про причини смерті свого легендарного батька.

«В 22 з невеликим ... (наступила смерть - Ред.). Ми все ще в шоці. Помер, бо старенький ... 92 роки людині, все почало відмовляти ... Він тримався добре. Він старенький, це муки», - зазначив він.

Грег Чапкіс додав, що в останні дні біля батька була дочка Лілія та дружина Міла.

 

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