Син Чапкіса озвучив причину смерті батька

Аня Мартинюк 14 червня 2021, 09:03

Відомого хореографа не стало 13 червня.

Новину передає «Преса України».

Грег Чапкіс, син відомого хореографа Григорія Чапкіса, повідомив журналістам про причини смерті свого легендарного батька.

«В 22 з невеликим ... (наступила смерть - Ред.). Ми все ще в шоці. Помер, бо старенький ... 92 роки людині, все почало відмовляти ... Він тримався добре. Він старенький, це муки», - зазначив він.

Грег Чапкіс додав, що в останні дні біля батька була дочка Лілія та дружина Міла.