Син Чапкіса озвучив причину смерті батька

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Відомого хореографа не стало 13 червня.
Новину передає «Преса України».
Грег Чапкіс, син відомого хореографа Григорія Чапкіса, повідомив журналістам про причини смерті свого легендарного батька.
«В 22 з невеликим ... (наступила смерть - Ред.). Ми все ще в шоці. Помер, бо старенький ... 92 роки людині, все почало відмовляти ... Він тримався добре. Він старенький, це муки», - зазначив він.
Грег Чапкіс додав, що в останні дні біля батька була дочка Лілія та дружина Міла.
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