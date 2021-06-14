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В Україні плюс 420 коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 14 червня 2021, 08:32
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В Україні плюс 420 коронавірусних хворих

Та 13 летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в країні виявили всього 420 осіб з коронавірусом. Серед нових заражених 32 дитини і 2 медпрацівника. Тим часом у світі кількість випадків інфікування наближається до 176 мільйонів осіб.

На жаль, за добу померли 13 пацієнтів. Одужали 3 328 осіб.

«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Запорізькій області (44 чоловік), Миколаївській області (42), Київській області (30) та Тернопільській області (27)», - йдеться у повідомленні.

У Києві плюс 89 нових хворих.

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