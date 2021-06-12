Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Пентагон виділить Україні $150 млн військової допомоги
  • Гасло «Героям слава!» визнали офіційним футбольним символом України
  • Більшість українців вважають владу Зеленського дилетантською

Нардеп Гончаренко запропонував саджати у тюрму за образу ЗСУ

Аня Мартинюк 12 червня 2021, 13:00
Версія для друку
Нардеп Гончаренко запропонував саджати у тюрму за образу ЗСУ

А також за образу українського народу.

Новину передає «Преса України».

У парламенті України зареєстрували законопроект №5646 від нардепа Олексія Гончаренка з ПЄС. Так, він пропонує ввести кримінальну відповідальність за «образу України, Збройних Сил України та українського народу».

Так, Гончаренко пропонує карати виправними роботами та арештом.

«Аарешт до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років за публічні принижують, образливі виступи на адресу української нації або "осквернення історичної пам'яті українського народу"», - йдеться у документі.

Його вже направили до профільного комітету з питань правоохоронної діяльності.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції