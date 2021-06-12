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А також за образу українського народу.
Новину передає «Преса України».
У парламенті України зареєстрували законопроект №5646 від нардепа Олексія Гончаренка з ПЄС. Так, він пропонує ввести кримінальну відповідальність за «образу України, Збройних Сил України та українського народу».
Так, Гончаренко пропонує карати виправними роботами та арештом.
«Аарешт до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років за публічні принижують, образливі виступи на адресу української нації або "осквернення історичної пам'яті українського народу"», - йдеться у документі.
Його вже направили до профільного комітету з питань правоохоронної діяльності.
13:00: Нардеп Гончаренко запропонував саджати у тюрму за образу ЗСУ
10:25: Пентагон виділить Україні $150 млн військової допомоги
09:14: В МОЗ оновили статистику щодо вакцинованих проти коронавірусу українців
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