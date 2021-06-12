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Німеччина відкрила кордони для українців

Аня Мартинюк 12 червня 2021, 12:44
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Німеччина відкрила кордони для українців

Це означає, що карантин по прильоту скасований.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, стало відомо, що Німеччина виключила Україну зі списку країн з ризиком зараження коронавірусом. Про це йдеться на сайті Інституту імені Роберта Коха.

З 13 червня українці зможуть без проблем прибути у Німеччину. Карантин проходити не доведеться.

Разом з Україною із зони ризику вийшли США, Австрія, Швейцарія, Вірменія, Азербайджан, Сербія, Кіпр, Греція - регіони Афона, Північного Егейського моря, Східної Македонії та Фракії, Пелопоннес, Канада, Косово, Хорватія, за винятком округів Медімурье і Вараждін, Ліван, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Португалія - автономний регіон Мадейра.

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