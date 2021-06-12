Німеччина відкрила кордони для українців

Пентагон виділить Україні $150 млн військової допомоги 10:25
В МОЗ оновили статистику щодо вакцинованих проти коронавірусу українців 09:14
Хворі на коронавірус почали скаржитися на закладеність вух 07:32
Під Офісом президента пройшла акція проти земельної реформи 14:01
Гасло «Героям слава!» визнали офіційним футбольним символом України 13:29
У Samsung створили новий 50-мегапіксельний датчик зображення 13:08
Країни G7 виділять світу мільярд доз вакцин від коронавірусу 11:07
Головний санлікар України спрогнозував четверту хвилю коронавірусу 09:55
Гордон вирішив випускати цукерки «Яйця Гордона в шоколаді» 14:02
47 мільйонів гривень – Заробітки «Кварталу-95» пішли на спад 13:38
Це означає, що карантин по прильоту скасований.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 червня, стало відомо, що Німеччина виключила Україну зі списку країн з ризиком зараження коронавірусом. Про це йдеться на сайті Інституту імені Роберта Коха.
З 13 червня українці зможуть без проблем прибути у Німеччину. Карантин проходити не доведеться.
Разом з Україною із зони ризику вийшли США, Австрія, Швейцарія, Вірменія, Азербайджан, Сербія, Кіпр, Греція - регіони Афона, Північного Егейського моря, Східної Македонії та Фракії, Пелопоннес, Канада, Косово, Хорватія, за винятком округів Медімурье і Вараждін, Ліван, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Португалія - автономний регіон Мадейра.
10:25: Пентагон виділить Україні $150 млн військової допомоги
09:14: В МОЗ оновили статистику щодо вакцинованих проти коронавірусу українців
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.