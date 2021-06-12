Українців попередили про здорожчання гектара землі

Аня Мартинюк 12 червня 2021, 12:10

Прогнозують 5 тисяч доларів за гектар.

Новину передає «Преса України».

Виконавчий директор і співвласник агропромислового підприємства Agricom Group Петро Мельник повідомив, що з відкриттям ринку землі з 1 липня гектар коштуватиме $1,5-2 тис. А впродовж наступних 5 років, за прогнозом експерта, ціна виросте до $5 тисяч за гектар.

«З відкриттям ринку землі угоди по її викупу стартуватимуть з 1-1,2 тисячі доларів за гектар. Граничні значення встановляться на рівні 2,5-3 тисяч доларів. Середній діапазон - понад 60-70 відсотків угод - триматиметься в рамках 1,5-1,7 тисячі доларів за гектар найближчі два роки», - заявив Мельник.

За його словами, ціни виростуть на тлі попиту збоку агрохолдингів, фермерських об'єднань.