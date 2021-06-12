Притула планує створити нову партію

Аня Мартинюк 12 червня 2021, 11:43

Де він буде керувати.

Новину передає «Преса України».

Відомий шоумен Сергій Притула заявив, що планує створити нову партію. А саме з деякими колишніми колегами з партії «Голос».

«Я впринципі не відкидаю [створення партії]. Це вже буде трохи інша історія ніж та, що була з “Голосом”. Тут я збираюсь очолювати процес», - заявив він.

Він також попросив не підганяти його з відповідями на запитання про нову політичну силу. Нагадаємо, Сергій Притула повідомив про вихід з партії «Голос» 7 червня. За його словами, керівництво партії віддалилося від початкових засад.