Оголошено лауреатів Пулітцерівської премії-2021

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На сайті премії з’явилася інформація про переможців.
Новину передає «Преса України».
11 червня у Нью-Йорку були оголошені лауреати Пулітцерівської премії-2021. На сайті премії зазначено, що переможцем у номінації «Служіння суспільству» стала газета The New York Times. А саме за матеріал про пандемію коронавірусу.
Автор видання Уеслі Морріс отримав премію в номінації «Критика» за статті про расову нерівність. Газета Star Tribune з Міннеаполіса перемогла у номінації «новинна журналістика».
Лауреатами в номінації «журналістські розслідування» стали Метт Рошель, Вернал Коулман, Лаура Крімальді, Еван Аллен і Брендан Маккарті з Boston Globe.
Тим часом відомі Reuters і The Atlantic перемогли в категорії «Роз'яснювальні репортажі». Серед іншого, найкращою художньою книжкою визнали роман «Нічний сторож» Луїзи Ердр.
10:25: Пентагон виділить Україні $150 млн військової допомоги
09:14: В МОЗ оновили статистику щодо вакцинованих проти коронавірусу українців
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