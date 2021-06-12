Оголошено лауреатів Пулітцерівської премії-2021

Аня Мартинюк 12 червня 2021, 11:10

На сайті премії з’явилася інформація про переможців.

Новину передає «Преса України».

11 червня у Нью-Йорку були оголошені лауреати Пулітцерівської премії-2021. На сайті премії зазначено, що переможцем у номінації «Служіння суспільству» стала газета The New York Times. А саме за матеріал про пандемію коронавірусу.

Автор видання Уеслі Морріс отримав премію в номінації «Критика» за статті про расову нерівність. Газета Star Tribune з Міннеаполіса перемогла у номінації «новинна журналістика».

Лауреатами в номінації «журналістські розслідування» стали Метт Рошель, Вернал Коулман, Лаура Крімальді, Еван Аллен і Брендан Маккарті з Boston Globe.

Тим часом відомі Reuters і The Atlantic перемогли в категорії «Роз'яснювальні репортажі». Серед іншого, найкращою художньою книжкою визнали роман «Нічний сторож» Луїзи Ердр.