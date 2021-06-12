Пентагон виділить Україні $150 млн військової допомоги

Аня Мартинюк 12 червня 2021, 10:25

Гроші підуть на навчання, обладнання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, стало відомо, що Міністерство оборони США оголосило про новий пакет для Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) на 150 мільйонів доларів, який включає навчання, обладнання та консультативні зусилля, щоб допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони та поліпшити взаємодію з НАТО.

Міністерство оборони заявило, що цей пакет на 150 мільйонів доларів представляє залишок коштів, виділених Конгресом для USAI у 2021 фінансовому році, і це стає можливим завдяки Міністерству оборони за координацією з Державним департаментом, підтверджуючи, що Україна цього року досягла достатнього прогресу в оборонних реформах, як вимагає Закон про дозволи національної оборони.

Гроші доповнять пакет USAI у розмірі 125 мільйонів доларів, якому дали добро 1 березня 2021 року, і який включав озброєні патрульні катери Mark VI, контр-артилерійські радари, тактичне обладнання, підтримку можливостей супутникових знімків та аналізу.