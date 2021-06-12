У Чернівцях працевлаштували кота

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Чотирилапий працює в чернівецькому теплокомуненерго.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 червня, стало відомо, що у чернівецькому теплокомуненерго тепер офіційно працевлаштовано кота. Мова йде про кота Мирона Павловича. За даними прес-служби КП "Чернівцітеплокомуненерго", в його обов’язки входить дарувати тепло, рятувати від стресів, стежити за порядком в новому будинку.
Також зазначається, що тварину викинули на вулицю одразу після народження. Однак працівники котельні підібрали кота. Згодом кіт опинився у руках керівництва комунального господарства.
«Спочатку я був здивований, тому що замість шуму котельні з'явилося дуже багато телефонів, паперів і розмов. А ще, я відчув що таке жіноча любов. І, звичайно, почав нею користуватися і самостійно вибирати де і коли мені спати», - відзначили у прес-службі від імені кота.
Згодом кіт втік та поранився, однак його з травмою хребта знайшли волонтери, які допомогли назбирати кошти на лікування кота. Про це дізналися представники «Чернівцітеплокомуненерго», які в результаті забрали кота. Тепер від імені кота вестимуть блог підприємства.
10:25: Пентагон виділить Україні $150 млн військової допомоги
09:14: В МОЗ оновили статистику щодо вакцинованих проти коронавірусу українців
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