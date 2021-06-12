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Охочих отримати вакцину більшає.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні 11 червня було вакциновано від коронавірусу 62 062 людини. З них другу дозу отримали 26 382 людини.
«Протягом доби працювали: 549 мобільних бригад, 701 пункт щеплення», - йдеться в повідомленні.
Станом на 12 червня до листа очікування вакцинації записались 678 522 українця. Нагадаємо, з початку кампанії з вакцинації було щеплено 1 430 992 особи. З них дві дози отримали 230 420 осіб.
09:14: В МОЗ оновили статистику щодо вакцинованих проти коронавірусу українців
07:32: Хворі на коронавірус почали скаржитися на закладеність вух
14:01: Під Офісом президента пройшла акція проти земельної реформи
13:29: Гасло «Героям слава!» визнали офіційним футбольним символом України
13:08: У Samsung створили новий 50-мегапіксельний датчик зображення
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