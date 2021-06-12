В МОЗ оновили статистику щодо вакцинованих проти коронавірусу українців

Аня Мартинюк 12 червня 2021, 09:14

Охочих отримати вакцину більшає.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 11 червня було вакциновано від коронавірусу 62 062 людини. З них другу дозу отримали 26 382 людини.

«Протягом доби працювали: 549 мобільних бригад, 701 пункт щеплення», - йдеться в повідомленні.

Станом на 12 червня до листа очікування вакцинації записались 678 522 українця. Нагадаємо, з початку кампанії з вакцинації було щеплено 1 430 992 особи. З них дві дози отримали 230 420 осіб.