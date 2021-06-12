Укрпошта представила марку до Євро 2020

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Стало відомо, скільки коштуватимуть такі марки.
Новину передає «Преса України».
На сайті Укрпошти представили дизайн марок з нагоди чемпіонату Європи з футболу «Євро 2020». Як відомо, футбольне дійство стартувало 11 червня та завершиться 11 липня.
Так, тираж марки складе 140 тисяч примірників. Коштуватиме одна марка 17 гривень. На марці можна побачити зображення UEFA EURO 2020 ТМ, міст, уболівальників, Кубок Анрі Делоне.
Варто зазначити, що Укрпошта випустила 29 поштових марок і блоків на футбольну тематику. Як повідомлялось раніше, Укрпошта вперше представила дизайн марок з оголеними жінками під назвою «Її величність – Жінка».
09:14: В МОЗ оновили статистику щодо вакцинованих проти коронавірусу українців
07:32: Хворі на коронавірус почали скаржитися на закладеність вух
14:01: Під Офісом президента пройшла акція проти земельної реформи
13:29: Гасло «Героям слава!» визнали офіційним футбольним символом України
13:08: У Samsung створили новий 50-мегапіксельний датчик зображення
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