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МОЗ розширить вікові межі для вакцинації українців

Аня Мартинюк 12 червня 2021, 08:02
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МОЗ розширить вікові межі для вакцинації українців

Про це заявив Віктор Ляшко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, стало відомо, що МОЗ хоче розширити вікові межі для вакцинації від коронавірусу. Як відомо, в ЄС дозволили вводити вакцину підліткам у віці 12 років.

За словами  міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, не виключено, що найближчим часом в Україні почнуть вакцинувати підлітків. Наразі в країні вакцинують людей у віці 18 років.

 «Я знаю, що зараз завершилися певні клінічні випробування, і кажуть і про 15, і про 12 років і старших, що вакцина ефективна і безпечна, але поки що Україна користується реєстраційними матеріалами, які є, в них написано "від 18 років". Тому працюємо з дорослим населенням, але потенційно розуміємо, що вікова група буде розширена і на підлітків. Ми також їх будемо вакцинувати», - зазначив міністр.

До слова, в Україні триває вакцинація працівників усіх закладів освіти.

 

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