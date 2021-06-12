МОЗ розширить вікові межі для вакцинації українців

Аня Мартинюк 12 червня 2021, 08:02

Про це заявив Віктор Ляшко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, стало відомо, що МОЗ хоче розширити вікові межі для вакцинації від коронавірусу. Як відомо, в ЄС дозволили вводити вакцину підліткам у віці 12 років.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, не виключено, що найближчим часом в Україні почнуть вакцинувати підлітків. Наразі в країні вакцинують людей у віці 18 років.

«Я знаю, що зараз завершилися певні клінічні випробування, і кажуть і про 15, і про 12 років і старших, що вакцина ефективна і безпечна, але поки що Україна користується реєстраційними матеріалами, які є, в них написано "від 18 років". Тому працюємо з дорослим населенням, але потенційно розуміємо, що вікова група буде розширена і на підлітків. Ми також їх будемо вакцинувати», - зазначив міністр.

До слова, в Україні триває вакцинація працівників усіх закладів освіти.