Хворі на коронавірус почали скаржитися на закладеність вух

Аня Мартинюк 12 червня 2021, 07:32

А саме майже кожен четвертий.

Новину передає «Преса України».

Співробітниця Центрального науково-дослідного інституту епідеміології Росспоживнагляду Наталія Пшенична повідомила, що 18-23% хворих на коронавірус жаліються на закладеність вух. За її словами, це зрідка може привести до зниження слуху.

«Закладеність вух, яка призводить до зниження слуху, при COVID-19 зустрічається в середньому у 18-23% пацієнтів. Симптом цей оборотний і неспецифічний», - наголосила вона.

Спеціалістка не назвала точної причини такого симптому при коронавірусній хворобі.