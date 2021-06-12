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Хворі на коронавірус почали скаржитися на закладеність вух

Аня Мартинюк 12 червня 2021, 07:32
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Хворі на коронавірус почали скаржитися на закладеність вух

А саме майже кожен четвертий. 

Новину передає «Преса України».

Співробітниця Центрального науково-дослідного інституту епідеміології Росспоживнагляду Наталія Пшенична повідомила, що 18-23% хворих на коронавірус жаліються на закладеність вух. За її словами, це зрідка може привести до зниження слуху.

«Закладеність вух, яка призводить до зниження слуху, при COVID-19 зустрічається в середньому у 18-23% пацієнтів. Симптом цей оборотний і неспецифічний», - наголосила вона.

 Спеціалістка не назвала точної причини такого симптому при коронавірусній хворобі.

 

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