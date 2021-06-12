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А саме майже кожен четвертий.
Новину передає «Преса України».
Співробітниця Центрального науково-дослідного інституту епідеміології Росспоживнагляду Наталія Пшенична повідомила, що 18-23% хворих на коронавірус жаліються на закладеність вух. За її словами, це зрідка може привести до зниження слуху.
«Закладеність вух, яка призводить до зниження слуху, при COVID-19 зустрічається в середньому у 18-23% пацієнтів. Симптом цей оборотний і неспецифічний», - наголосила вона.
Спеціалістка не назвала точної причини такого симптому при коронавірусній хворобі.
07:32: Хворі на коронавірус почали скаржитися на закладеність вух
14:01: Під Офісом президента пройшла акція проти земельної реформи
13:29: Гасло «Героям слава!» визнали офіційним футбольним символом України
13:08: У Samsung створили новий 50-мегапіксельний датчик зображення
11:07: Країни G7 виділять світу мільярд доз вакцин від коронавірусу
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