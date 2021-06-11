Під Офісом президента пройшла акція проти земельної реформи 14:01
Гасло «Героям слава!» визнали офіційним футбольним символом України 13:29
У Samsung створили новий 50-мегапіксельний датчик зображення 13:08
Країни G7 виділять світу мільярд доз вакцин від коронавірусу 11:07
Головний санлікар України спрогнозував четверту хвилю коронавірусу 09:55
Гордон вирішив випускати цукерки «Яйця Гордона в шоколаді» 14:02
47 мільйонів гривень – Заробітки «Кварталу-95» пішли на спад 13:38
Більшість українців вважають владу Зеленського дилетантською 12:47
Пашинян запропонував обміняти вірменських полонених на власного сина 11:40
Її організатори – партія «Держава».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 червня, політична партія «Держава», яку очолює журналіст Дмитро Василець, разом з громадськими об'єднаннями та організаціями вийшла на протест під Офіс президента Володимира Зеленського.
Так, присутні виступили проти продажу української землі, земельної реформи, а також діючої тарифної та податкової політики.
Активісти заявили, що «земля не товар і володіти українською землею згідно з Конституцією може тільки український народ», «кожен чиновник, причетний до тарифного економічному геноциду, а також винний в тому, що не зупинив його, буде притягнутий до кримінальної відповідальності».
Як відомо, 18 травня ВРУ прийняла останній законопроект №2195 з пакету земельної реформи. Ним дали зелене світло продажу земель державної і комунальної власності виключно через е-аукціони.
14:01: Під Офісом президента пройшла акція проти земельної реформи
13:29: Гасло «Героям слава!» визнали офіційним футбольним символом України
13:08: У Samsung створили новий 50-мегапіксельний датчик зображення
11:07: Країни G7 виділять світу мільярд доз вакцин від коронавірусу
09:55: Головний санлікар України спрогнозував четверту хвилю коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.