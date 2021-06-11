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Під Офісом президента пройшла акція проти земельної реформи

Аня Мартинюк 11 червня 2021, 14:01
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Під Офісом президента пройшла акція проти земельної реформи

Її організатори – партія «Держава».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, політична партія «Держава», яку очолює журналіст Дмитро Василець, разом з громадськими об'єднаннями та організаціями вийшла на протест під Офіс президента Володимира Зеленського.

Так, присутні виступили проти  продажу української землі, земельної реформи, а також діючої тарифної та податкової політики.

Активісти заявили, що «земля не товар і володіти українською землею згідно з Конституцією може тільки український народ», «кожен чиновник, причетний до тарифного економічному геноциду, а також винний в тому, що не зупинив його, буде притягнутий до кримінальної відповідальності».

Як відомо, 18 травня ВРУ прийняла останній законопроект №2195 з пакету земельної реформи. Ним дали зелене світло продажу земель державної і комунальної власності виключно через е-аукціони.

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