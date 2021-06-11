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Відповідне рішення прийняв Виконком Української асоціації футболу.
Новину передає «Преса України».
Виконком Української асоціації футболу (УАФ) 45 голосами «за» підтримав пропозицію президента УАФ Андрія Павелка щодо футбольних символів України. Так, фраза «Героям слава!» уже затверджена.
«Тепер разом з малим гербом УАФ у вигляді тризуба з написом "Ukraine" на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних буде використовуватися великий герб - карта України з тризубом в центрі», - додав Павелко.
Він додав, що затверджені гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" вже багато років є привітанням для мільйонів українських уболівальників на Батьківщині і по всьому світу.
14:01: Під Офісом президента пройшла акція проти земельної реформи
13:29: Гасло «Героям слава!» визнали офіційним футбольним символом України
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