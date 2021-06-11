У Samsung створили новий 50-мегапіксельний датчик зображення

Аня Мартинюк 11 червня 2021, 13:08

З найменшими пікселями.

Новину передає «Преса України».

Мегапіксельна гонка у світі смартфонів далеко не закінчена, саме тому Samsung щойно оголосив про новий датчик зображення для телефонів, який, як стверджується, має найменший розмір пікселів, досягнутий на сьогоднішній день. Датчик допоможе зменшити нерівності камери на 10 відсотків.

Як зазначається, оптичний формат 1/2,76 дюйма та використання технології ISOCELL 2.0 роблять датчик ідеальним вибором для телефонів з налаштуваннями на кілька камер.

Це означає, що виробники повертаються до виготовлення камер з більш високою роздільною здатністю заради кращих характеристик телефонів середнього та високого класу. Новий датчик Samsung ISOCELL JN1 має 50 мільйонів пікселів, кожен піксель має розмір не більше 0,64 мкм.

Інші помітні аспекти нового датчика включають підтримку зйомки відео 4K зі швидкістю 60 кадрів в секунду або 1080p зі швидкістю 240 кадрів в секунду та інтеграцію автофокусу "Double Super PD" від Samsung. Зараз ISOCELL JN1 знаходиться у серійному виробництві, тому невдовзі світ побачить його у реальних продуктах.