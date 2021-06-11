iPhone 13 почав проходити сертифікацію

Аня Мартинюк 11 червня 2021, 12:26

Це означає, що новинки з’являться за планом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, стало відомо, що для iPhone 13 стартував процес сертифікації у різних офіційних органах по всьому світу. За даними видання Consomac, у базі даних Євразійської економічної комісії (ЄЕС) з’явилась лінійка iPhone 13.

Так, у базі перераховані моделі A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 і A2645. І хоча iPhone 13 не згадується по імені, вони вказані як смартфони Apple, і нумерація свідчить про те, що це новіші моделі за iPhone 12.

Сім моделей не будуть окремими телефонами, швидше за все, вони мають різну ємність або інші незначні відмінності.

Тим не менше, оскільки лінійка iPhone 13, ймовірно, приземлиться у вересні, поява їх у базах підтверджує це.