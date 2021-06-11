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Кабмін затвердив мінімальний обсяг газу на зиму

Аня Мартинюк 11 червня 2021, 11:41
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Кабмін затвердив мінімальний обсяг газу на зиму

Про це йдеться у постанові Кабміну про план заходів з підготовки до опалювального сезону.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, Кабінет міністрів України затвердив мінімальний обсяг газу на зиму. Так, в сховищах до наступного опалювального сезону збираються накопити щонайменше 17 млрд кубометрів газу.

Про це йдеться у постанові Кабміну про план заходів з підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.

В Укртрансгазі зазначили, що станом на 9 червня ПСГ знаходиться 15,79 млрд куб. м газу, а середньодобова закачування в червні становить близько 16,5 млн куб. м. Все це завдяки внутрішньому видобутку.

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