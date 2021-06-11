Кабмін затвердив мінімальний обсяг газу на зиму

Країни G7 виділять світу мільярд доз вакцин від коронавірусу 11:07
Головний санлікар України спрогнозував четверту хвилю коронавірусу 09:55
Гордон вирішив випускати цукерки «Яйця Гордона в шоколаді» 14:02
47 мільйонів гривень – Заробітки «Кварталу-95» пішли на спад 13:38
Більшість українців вважають владу Зеленського дилетантською 12:47
Пашинян запропонував обміняти вірменських полонених на власного сина 11:40
Шовковський витратив 22 мільйони гривень на діаманти, перли та смарагди 09:03
Про це йдеться у постанові Кабміну про план заходів з підготовки до опалювального сезону.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 червня, Кабінет міністрів України затвердив мінімальний обсяг газу на зиму. Так, в сховищах до наступного опалювального сезону збираються накопити щонайменше 17 млрд кубометрів газу.
Про це йдеться у постанові Кабміну про план заходів з підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.
В Укртрансгазі зазначили, що станом на 9 червня ПСГ знаходиться 15,79 млрд куб. м газу, а середньодобова закачування в червні становить близько 16,5 млн куб. м. Все це завдяки внутрішньому видобутку.
11:07: Країни G7 виділять світу мільярд доз вакцин від коронавірусу
09:55: Головний санлікар України спрогнозував четверту хвилю коронавірусу
14:02: Гордон вирішив випускати цукерки «Яйця Гордона в шоколаді»
13:38: 47 мільйонів гривень – Заробітки «Кварталу-95» пішли на спад
09:37: Львівська бабуся громила припарковані електросамокати
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.