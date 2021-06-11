Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Більшість українців вважають владу Зеленського дилетантською
  • 81 український депутат-мільйонер отримує компенсацію за оренду житла
  • В Ужгороді екзамен за 20 студентів-медиків здавали підставні люди

Країни G7 виділять світу мільярд доз вакцин від коронавірусу

Аня Мартинюк 11 червня 2021, 11:07
Версія для друку
Країни G7 виділять світу мільярд доз вакцин від коронавірусу

Про це заявив Борис Джонсон.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон повідомив, що країни G7 хочуть виділити світу мільярд доз антикоронавірусної вакцини. Зокрема, Велика Британія надасть 100 млн доз препарату AstraZeneca.

Відомо, що щонайменше мільярд доз вакцини розділять між бідними країнами. 5 млн доз AstraZeneca, виділених Британією, надійдуть країнам у найближчі тижні.

«80% з 100 млн доз виділять через механізм COVAX, а решту будуть передані на двосторонній основі країнам, які цього потребують», - відзначив Джонсон.

Варто зазначити, що COVAX надав 81 млн доз вакцини для 129 найбідніших країн світу.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції