Країни G7 виділять світу мільярд доз вакцин від коронавірусу

Аня Мартинюк 11 червня 2021, 11:07

Про це заявив Борис Джонсон.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон повідомив, що країни G7 хочуть виділити світу мільярд доз антикоронавірусної вакцини. Зокрема, Велика Британія надасть 100 млн доз препарату AstraZeneca.

Відомо, що щонайменше мільярд доз вакцини розділять між бідними країнами. 5 млн доз AstraZeneca, виділених Британією, надійдуть країнам у найближчі тижні.

«80% з 100 млн доз виділять через механізм COVAX, а решту будуть передані на двосторонній основі країнам, які цього потребують», - відзначив Джонсон.

Варто зазначити, що COVAX надав 81 млн доз вакцини для 129 найбідніших країн світу.