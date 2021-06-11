Українців чекають холодні вихідні

Аня Мартинюк 11 червня 2021, 10:35

З грозами та дощами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, в Україні очікуються дощі. Вони затянуться й на 12 та 13 червня. Литиме по всій території країни. Разом з опадами очікується й похолодання.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря становитиме від +22 .. +26 градусів.

13 червня в західних і центральних областях очікується похолодання. Тут стовпчики термометрів покажуть від +16 до +22 градусів.