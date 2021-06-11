Українців чекають холодні вихідні

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З грозами та дощами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 червня, в Україні очікуються дощі. Вони затянуться й на 12 та 13 червня. Литиме по всій території країни. Разом з опадами очікується й похолодання.
За даними Укргідрометцентру, температура повітря становитиме від +22 .. +26 градусів.
13 червня в західних і центральних областях очікується похолодання. Тут стовпчики термометрів покажуть від +16 до +22 градусів.
09:55: Головний санлікар України спрогнозував четверту хвилю коронавірусу
14:02: Гордон вирішив випускати цукерки «Яйця Гордона в шоколаді»
13:38: 47 мільйонів гривень – Заробітки «Кварталу-95» пішли на спад
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