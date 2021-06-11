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Вона може бути не такою тяжкою, як інші.
Новину передає «Преса України».
Головний санітарний лікар України Ігор Кузин виступив в ефірі передачі «Сніданок з 1 + 1». Він зробив важливу заяву, зазначивши, що четверта хвиля коронавірусу в Україні очікується восени. Зараз він нагадав, що всі області країни знаходяться у зеленій зоні.
«Швидше за все, ми зіткнемося з черговою хвилею COVІD-19, яка буде восени. Це звичайна практика, оскільки ми розуміємо, що ГРВІ переважно з'являються в кінці осені - на початку зими. Однак ми сподіваємося на те, що ця хвиля буде мінімальною», - прокоментував Кузін.
За його словами, багато українців уже перехворіли, то шаленого сплеску хворих не повинно бути.
09:55: Головний санлікар України спрогнозував четверту хвилю коронавірусу
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