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Головний санлікар України спрогнозував четверту хвилю коронавірусу

Аня Мартинюк 11 червня 2021, 09:55
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Головний санлікар України спрогнозував четверту хвилю коронавірусу

Вона може бути не такою тяжкою, як інші. 

Новину передає «Преса України».

Головний санітарний лікар України Ігор Кузин виступив в ефірі передачі «Сніданок з 1 + 1». Він зробив важливу заяву, зазначивши, що четверта хвиля коронавірусу в Україні очікується восени. Зараз він нагадав, що всі області країни знаходяться у зеленій зоні.

«Швидше за все, ми зіткнемося з черговою хвилею COVІD-19, яка буде восени. Це звичайна практика, оскільки ми розуміємо, що ГРВІ переважно з'являються в кінці осені - на початку зими. Однак ми сподіваємося на те, що ця хвиля буде мінімальною», - прокоментував Кузін.

За його словами, багато українців уже перехворіли, то шаленого сплеску хворих не повинно бути.

 

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