Гордон вирішив випускати цукерки «Яйця Гордона в шоколаді»

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З грошовим подарунком всередині.
Новину передає «Преса України».
Український журналіст Дмитро Гордон повідомив, що цукерки «Гордон в шоколаді» матимуть продовження в лінійці кондитерських виробів. Зокрема, він пропонуватиме покупцям «Яйця Гордона в шоколаді» та морозиво «Гордон на паличці».
Відповідна заява прозвучала в ефірі каналу «Наш».
«Мені тут порадили хорошу ідею, я над нею думаю зараз ... Проводити такі, як кіндер-сюрпризи, під назвою "Яйця Гордона в шоколаді". У коробці буде по дві штуки, а в одній штуці на партію буде сто доларів лежати. Ось вам "Яйця Гордона в шоколаді", їжте, смачного! Цей той випадок, коли ти вкладаєш в себе і ім'я працює на тебе», - заявив він.
Як відомо, Гордон почав випустати цукерки «Гордон в шоколаді» у квітні поточного року.
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