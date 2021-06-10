Гордон вирішив випускати цукерки «Яйця Гордона в шоколаді»

Аня Мартинюк 10 червня 2021, 14:02

З грошовим подарунком всередині.

Новину передає «Преса України».

Український журналіст Дмитро Гордон повідомив, що цукерки «Гордон в шоколаді» матимуть продовження в лінійці кондитерських виробів. Зокрема, він пропонуватиме покупцям «Яйця Гордона в шоколаді» та морозиво «Гордон на паличці».

Відповідна заява прозвучала в ефірі каналу «Наш».

«Мені тут порадили хорошу ідею, я над нею думаю зараз ... Проводити такі, як кіндер-сюрпризи, під назвою "Яйця Гордона в шоколаді". У коробці буде по дві штуки, а в одній штуці на партію буде сто доларів лежати. Ось вам "Яйця Гордона в шоколаді", їжте, смачного! Цей той випадок, коли ти вкладаєш в себе і ім'я працює на тебе», - заявив він.

Як відомо, Гордон почав випустати цукерки «Гордон в шоколаді» у квітні поточного року.