47 мільйонів гривень – Заробітки «Кварталу-95» пішли на спад

Аня Мартинюк 10 червня 2021, 13:38

Через пандемію.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у 2020 році студія «Квартал-95» заробила майже 46,85 млн гривень. А це вдвічі або на 56,9 млн гривень менше, порівняно з результатом 2019 року.

«Чистий дохід компанії також скоротився на 23,5%, або на 70,85 млн гривень, до 230,66 млн гривень в порівнянні з 2019 роком», - відзначили журналісти, посилаючись на відкриті дані.

Так, причиною такого ходу подій є пандемія коронавірусу.