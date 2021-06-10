47 мільйонів гривень – Заробітки «Кварталу-95» пішли на спад

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Через пандемію.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у 2020 році студія «Квартал-95» заробила майже 46,85 млн гривень. А це вдвічі або на 56,9 млн гривень менше, порівняно з результатом 2019 року.
«Чистий дохід компанії також скоротився на 23,5%, або на 70,85 млн гривень, до 230,66 млн гривень в порівнянні з 2019 роком», - відзначили журналісти, посилаючись на відкриті дані.
Так, причиною такого ходу подій є пандемія коронавірусу.
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