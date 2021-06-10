Львівська бабуся громила припарковані електросамокати

Аня Мартинюк 10 червня 2021, 09:37

Поки не відомо, що не подобалось жінці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 червня, стало відомо, що у Львові стався інцидент за участю літньої жінки. За словами очевидців, бабуся громила припарковані електросамокати. Їй робили зауваження, та все марно.

Подія мала місце у самому центрі Львова 9 червня. У Мережі з’явилося відео, на якому видно, як жінка жбурляє самокати на землю. Як зазначається, у Львові така поведінка є типовою. Раніше електросамокати знаходили у фонтанах.