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Поки не відомо, що не подобалось жінці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 червня, стало відомо, що у Львові стався інцидент за участю літньої жінки. За словами очевидців, бабуся громила припарковані електросамокати. Їй робили зауваження, та все марно.
Подія мала місце у самому центрі Львова 9 червня. У Мережі з’явилося відео, на якому видно, як жінка жбурляє самокати на землю. Як зазначається, у Львові така поведінка є типовою. Раніше електросамокати знаходили у фонтанах.
09:37: Львівська бабуся громила припарковані електросамокати
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