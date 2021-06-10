НБУ встановив офіційний курс гривні до євро та долара

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Іноземні валюти здешевіли.
Новину передає «Преса України».
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 10 червня. Так, долар коштує 27,09 гривень. Це на 8 копійок менше від попереднього встановленого банком курсу. Євро коштує 33,02 гривень, що на 9 копійок менше від попереднього курсу.
Готівкові курси наступні. Купівля долара проходить сьогодні за 26,98 грн, продаж за 27,18 гривень. Купівля євро проходить за 32,76 гривень, продаж за 33,14 гривень.
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