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НБУ встановив офіційний курс гривні до євро та долара

Аня Мартинюк 10 червня 2021, 09:02
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НБУ встановив офіційний курс гривні до євро та долара

Іноземні валюти здешевіли. 

Новину передає «Преса України».

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 10 червня. Так, долар коштує 27,09 гривень. Це на 8 копійок менше від попереднього встановленого банком курсу. Євро коштує 33,02 гривень, що на 9 копійок менше від попереднього курсу.

Готівкові курси наступні. Купівля долара проходить сьогодні за 26,98 грн, продаж за 27,18 гривень. Купівля євро проходить за 32,76 гривень, продаж за 33,14 гривень.

 

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