НБУ встановив офіційний курс гривні до євро та долара

Аня Мартинюк 10 червня 2021, 09:02

Іноземні валюти здешевіли.

Новину передає «Преса України».

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 10 червня. Так, долар коштує 27,09 гривень. Це на 8 копійок менше від попереднього встановленого банком курсу. Євро коштує 33,02 гривень, що на 9 копійок менше від попереднього курсу.

Готівкові курси наступні. Купівля долара проходить сьогодні за 26,98 грн, продаж за 27,18 гривень. Купівля євро проходить за 32,76 гривень, продаж за 33,14 гривень.