В Україні різко побільшало коронавірусних хворих

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За даними МОЗ, хворих побільшало на 1 785 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 червня, у прес-службі МОЗ розповіли, що за минулу добу в Україні побільшало коронавірусних хворих на 1 785 осіб. Серед нових заражених 77 дітей і 73 медпрацівника.
Також 97 пацієнтів померли, 6 513 осіб одужали.
«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Харківській області (128 осіб), Львівській області (128), Дніпропетровській області (119) та Київській області (102)», - зазначили у відомстві.
Також 55 573 людини було щеплено проти COVID-19.
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