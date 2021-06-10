В Україні різко побільшало коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 10 червня 2021, 08:31

За даними МОЗ, хворих побільшало на 1 785 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 червня, у прес-службі МОЗ розповіли, що за минулу добу в Україні побільшало коронавірусних хворих на 1 785 осіб. Серед нових заражених 77 дітей і 73 медпрацівника.

Також 97 пацієнтів померли, 6 513 осіб одужали.

«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Харківській області (128 осіб), Львівській області (128), Дніпропетровській області (119) та Київській області (102)», - зазначили у відомстві.

Також 55 573 людини було щеплено проти COVID-19.