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Україна витратить на ремонт доріг 240 млрд гривень

Аня Мартинюк 09 червня 2021, 14:06
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Україна витратить на ремонт доріг 240 млрд гривень

Впродовж трьох років. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства фінансів України повідомили, що уряд витратить на ремонт доріг 240 млрд гривень. 

Заступник міністра фінансів Денис Улютін зазначив, що головним розпорядником грошей є «Укравтодор», який відремонтує близько 43 тисяч км доріг державного значення і 119 тисяч км доріг місцевого значення.

«Завдяки цьому кількість дорожньо-транспортних пригод має скоротитися приблизно на 7%. Головні розпорядники звітуватимуть про досягнення поставлених ними цілей, що дозволить кожному громадянину оцінити їх ефективність», - заявив Улютін.

Дороги ремонтуватимуть впродовж трьох років, з 2022 до 2024 року.

 

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