Україна витратить на ремонт доріг 240 млрд гривень

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Впродовж трьох років.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства фінансів України повідомили, що уряд витратить на ремонт доріг 240 млрд гривень.
Заступник міністра фінансів Денис Улютін зазначив, що головним розпорядником грошей є «Укравтодор», який відремонтує близько 43 тисяч км доріг державного значення і 119 тисяч км доріг місцевого значення.
«Завдяки цьому кількість дорожньо-транспортних пригод має скоротитися приблизно на 7%. Головні розпорядники звітуватимуть про досягнення поставлених ними цілей, що дозволить кожному громадянину оцінити їх ефективність», - заявив Улютін.
Дороги ремонтуватимуть впродовж трьох років, з 2022 до 2024 року.
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