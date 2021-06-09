В Україні злетіли ціни на черешню

Аня Мартинюк 09 червня 2021, 13:33

Ціни стартують від 120 гривень.

Новину передає «Преса України».

Ціни на черешню в Україну б’ють рекорди. Так, ціна за кілограм стартує від 120 до 200 гривень. Ціни вищі за європейські.

За словами аграріїв, на ціноутворення вплинули дощі. Очікується, що ситуація зміниться.

«Черешня знаходиться на межі. Самі дерева відчувають себе нормально, а ось плоди від надлишку вологи розтріскуються, загнивають. Якщо говорити про сорти, які зараз дозрівають, зокрема, сорт Валерій Чкалов, то це дуже сумна картина. Дуже складно вибрати цілі плоди. При такій погоді загнивання відбувається протягом 5-10 годин», - прокоментував ситуацію директор Мелітопольської дослідної станції садівництва ім. М. Сидоренко Володимир Сенін.

Фермери додали, що у разі продовження дощів урожай зіпсується. Така ж доля може чекати абрикоси і сливи.