Більшість українців вважають владу Зеленського дилетантською

Аня Мартинюк 09 червня 2021, 12:47

Про це свідчать результати опитування.

Новину передає «Преса України».

З’явилися результати опитування центру SOCIS. Так, вони показують, що 61,2% громадян України вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. 21,1% опитаних вважають, що рух спостерігається в правильному руслі.

55,3% респондентів заявили, що в цілому нинішня політика Володимира Зеленського непрофесійна, дилетантська.

Разом з тим 54,2% громадян заявили про погіршення матеріального становища, у 35,3% воно не змінилося, у 9,1% - погіршилося.