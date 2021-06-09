Більшість українців вважають владу Зеленського дилетантською 12:47
Пашинян запропонував обміняти вірменських полонених на власного сина 11:40
Шовковський витратив 22 мільйони гривень на діаманти, перли та смарагди 09:03
У Зеленського назвали умову подачі води в анексований Крим 13:24
Мільярд дерев Зеленського приречені на смерть – Мінекології 12:39
У МОЗ розповіли про способи отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію 13:59
Зеленський підписав закон про заборону деяких пластикових пакетів 13:36
81 український депутат-мільйонер отримує компенсацію за оренду житла 12:35
Про це свідчать результати опитування.
Новину передає «Преса України».
З’явилися результати опитування центру SOCIS. Так, вони показують, що 61,2% громадян України вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. 21,1% опитаних вважають, що рух спостерігається в правильному руслі.
55,3% респондентів заявили, що в цілому нинішня політика Володимира Зеленського непрофесійна, дилетантська.
Разом з тим 54,2% громадян заявили про погіршення матеріального становища, у 35,3% воно не змінилося, у 9,1% - погіршилося.
12:47: Більшість українців вважають владу Зеленського дилетантською
12:13: Дощі в Україні затримаються
11:40: Пашинян запропонував обміняти вірменських полонених на власного сина
09:03: Шовковський витратив 22 мільйони гривень на діаманти, перли та смарагди
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.