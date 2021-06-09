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Дощі в Україні затримаються

Аня Мартинюк 09 червня 2021, 12:13
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Дощі в Україні затримаються

Але буде тепло.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 червня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україні пройдуть грозові дощі.

«При грозах можливі шквали і град! З прогностичної карти видно, що вдень 10-го червня просвітки будуть на Півдні та Півночі (включно з Києвом)», - зазначила вона.

Стовпчики термометрів покажуть 10 червня +20+24 градуси. У столиці +20+23 градусів.

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