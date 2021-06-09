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Але буде тепло.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 червня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україні пройдуть грозові дощі.
«При грозах можливі шквали і град! З прогностичної карти видно, що вдень 10-го червня просвітки будуть на Півдні та Півночі (включно з Києвом)», - зазначила вона.
Стовпчики термометрів покажуть 10 червня +20+24 градуси. У столиці +20+23 градусів.
12:47: Більшість українців вважають владу Зеленського дилетантською
12:13: Дощі в Україні затримаються
11:40: Пашинян запропонував обміняти вірменських полонених на власного сина
09:03: Шовковський витратив 22 мільйони гривень на діаманти, перли та смарагди
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